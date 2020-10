27 Ottobre 2020 15:49

Reggio Calabria, le immagini a corredo dell’articolo arrivano da via Vecchia Cimitero

Dopo la forte pioggia che nella tarda mattinata di oggi ha colpito la città di Reggio Calabria, diversi cumuli di rifiuti che da settimane giacciono abbandonati fuori da ogni abitazione, sono scesi a fiumi dalle traverse. Nelle foto a corredo dell’articolo possiamo vedere come in via Vecchia Cimitero, veri e propri fiumi di rifiuti hanno invaso la strada creando parecchi disagi agli automobilisti che per transitare sono dovuti passare sopra con le auto.