La responsabile per i rifiuti della Regione contro Falcomatà: “l’emergenza è solamente colpa tua, la differenziata non funziona. Dovevi ascoltare i consigli, sei immaturo e presuntuoso” [VIDEO]

1 Ottobre 2020 18:26

Reggio Calabria, la funzionaria responsabile per i rifiuti della Regione contro Falcomatà: “non meriti fiducia, il problema della spazzatura è il sistema porta a porta che non ha mai funzionato, dici solo bugie”

E’ durissima la dott. ssa Margherita Tripodi, funzionaria responsabile per i rifiuti della Regione Calabria, contro il sindaco di Reggio, Giuseppe Falcomatà. In un video su facebook, la funzionaria, zittisce il primo cittadino: “Giuseppe tu dici solo bugie, siamo stati arenati mesi per colpa tua. Il problema reale dell’emergenza è il sistema porta a porta che è evidente che non funziona. La discarica di Melicuccà non è la soluzione. Sei stato immaturo e presuntuoso e dove ascoltare i consigli“. In basso il VIDEO completo.