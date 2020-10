Reggio Calabria: Recosol dona 100 paia di scarpe ai cauloniesi in difficoltà

24 Ottobre 2020 11:44

La Rete dei Comuni Solidali donerà 100 paia di scarpe nuove ai cauloniesi in difficoltà. Giovanni Maiolo: “Garantiremo l’anonimato”

La Rete dei Comuni Solidali ha ricevuto una donazione di 100 paia di scarpe nuove da parte di un commerciante e intende donarle a sua volta alle persone in stato di bisogno del comune di Caulonia, municipio aderente alla rete. Lo rende noto Giovanni Maiolo, legale rappresentante di Re.co.sol. Si tratta di scarpe da uomo, donna e bambino. “Negli anni scorsi la società cooperativa Sankara, socia di Re.co.sol. – ha dichiarato Maiolo – ha donato per due anni la spesa alimentare alle famiglie del territorio, realizzando così una mappatura dei bisogni sociali nel comune di Caulonia, in particolar modo nelle frazioni. In collaborazione con Sankara provvederemo a fare arrivare queste scarpe, per le quali ringraziamo l’attività commerciale che ha voluto donarle, laddove ce n’è più necessità, garantendo l’anonimato assoluto dei riceventi”.

Si può inoltre contattare la Rete dei Comuni Solidali all’indirizzo mail recosolcalabria@gmail.com per richiedere le scarpe o per segnalare eventuali situazioni di bisogno.