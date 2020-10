Reggio Calabria: sabato apre le porte il Punto Vaccinale di Rosarno

28 Ottobre 2020 11:01

Reggio Calabria: parte sabato la campagna antinfluenzale 2020/2021 a Rosarno

“Finalmente, dopo tanto lavoro, apriamo le porte del Punto Vaccinale di Rosarno in occasione della Campagna Antinfluenzale 2020/2021. Sabato 31 Ottobre, dalle ore 9 alle ore 13, verranno effettuati, nei locali di Piazza Paolo Orsi (accanto guardia medica), i vaccini antinfluenzali a favore degli addetti a servizi pubblici di primario interesse, di persone over 60 e di soggetti a rischio. Vi sollecitiamo, soprattutto in questo particolare momento di emergenza sanitaria, ad aderire a questa importante iniziativa che ci permetterà di tutelare ancora di più la salute dei soggetti più deboli, dei nostri nonni e delle persone che sono maggiormente esposte a rischio di contrarre influenze. Tutti gli interessati potranno prenotarsi chiamando il numero 3397000546”. Lo afferma su Facebook il sindaco di Rosarno Giuseppe Idà.