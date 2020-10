14 Ottobre 2020 16:07

Reggio Calabria, i rifiuti sono stati sparsi in tutta la via per protesta

A causa della mancata raccolta dei rifiuti che si protrae ormai da settimane in tutta la città di Reggio Calabria, i cittadini stanno protestando in questi minuti, bloccando la Via Esperia con i sacchetti di immondizia in mezzo alla carreggiata. Al momento gli automobilisti stanno subendo disagi perchè non possono passare.