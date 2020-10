Reggio Calabria, inizia il secondo “tempo” del Sindaco Falcomatà. La proclamazione a Palazzo San Giorgio: “cambieremo il volto della città e la faremo rinascere” [FOTO E VIDEO]

7 Ottobre 2020 14:09

Reggio Calabria, il “secondo tempo” del Sindaco Giuseppe Falcomatà è iniziato questa mattina con la proclamazione ufficiale

Questa mattina di fronte all’entrata di Palazzo San Giorgio si è tenuta la proclamazione del Sindaco Giuseppe Falcomatà. E’ iniziato così ufficialmente il secondo mandato da primo cittadino di Reggio Calabria, con il Presidente della Commissione Elettorale Giuseppe Campagna che ha aperto l’evento con il messaggio di rito. Un importante successo al termine di una campagna elettorale molto dispendiosa sul piano delle energie mentali e fisiche, ma il Sindaco si mostra soddisfatto: “Sono molto più emozionato del 2014 – ha esordito Falcomatà – . E’ stata una campagna elettorale dura, sofferta per tutti noi, per le nostre famiglie, per i candidati. Ringrazio tutti i cittadini, sia chi ci ha dato fiducia, sia chi aveva scelto altre compagini politiche. Ognuno di voi è stato da stimolo costante per aiutarci a capire ciò che non va e deve essere modificato. Questa è la vittoria della città, della consapevolezza, delle identità, del senso di appartenenza e questo spirito non va disperso”.

Acclamato dai sostenitori, il Sindaco ha parlato anche dell’imminente futuro. A breve infatti andrà formata la nuova squadra che governerà Reggio Calabria: “Noi chiamiamo a raccolta tutti perché nessuno si può fare da parte – ha continuato Falcomatà – . Cambieremo il volto di Reggio, ma non per i prossimi 5 anni ma per i prossimi 50 anni. La campagna elettorale è finita, è stata una campagna che ha diviso la città ma oggi, chi rappresenta le istituzioni in città, è chiamato a lavorare in sinergia con noi e noi faremo lo stesso. Tutti noi rappresentiamo la città e la dobbiamo rappresentare con senso del dovere, responsabilità e amore. Chiedo ed invito tutti coloro che rappresentano Reggio Calabria di cooperare per il suo bene e per il suo futuro tralasciando ogni tipo di divisione politica. Il nostro obiettivo è far rinascere la città”.

In seguito al discorso del Sindaco Falcomatà, è intervenuto ai microfoni di StrettoWeb l’ex Presidente del Consiglio Comunale Demetrio Delfino: “la città si aspetta molto da noi. Il problema dei rifiuti e la manutenzione stradale sono i primi due obiettivi che ci siamo posti, dobbiamo risolvere le esigenze dei cittadini che ci hanno dato fiducia con riserva”. In basso i VIDEO della cerimonia e le interviste.