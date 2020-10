Reggio Calabria, il “gradito fuori programma” alla proclamazione di Falcomatà. Lo sconfitto Minicuci saluta il Sindaco: “tranquillo che non me ne vado, mi fermo per dare una mano alla città” [FOTO E VIDEO]

7 Ottobre 2020 14:49

Reggio Calabria, le immagini dello scambio di saluti tra i due sfidanti al bollottaggio Falcomatà e Minicuci

Durante la proclamazione del Sindaco Giuseppe Falcomatà si è verificato un inaspettato fuori programma. Non c’era stato il modo e né il momento fino a questa mattina per un confronto privato dopo lo spoglio che ha sancito la vittoria del candidato di centrosinistra, così lo sconfitto Antonino Minicuci si è recato a Palazzo San Giorgio per salutare lo sfidante. “Tranquillo che non me ne vado, starò con te – ha giurato Minicuci di fronte ai giornalisti – . Mi fermo per dare una mano alla città. In bocca al lupo e auguri per la città”. Una stretta di mano, un messaggio semplice e sincero, un atto di grande stile che è stato apprezzato dallo stesso Falcomatà: “una bellissima sorpresa, basta con le schermaglie, sono cose che succedono in fase di campagna elettorale”. Gli screzi e le polemiche sono stati quindi messi da parte, inizia così un percorso che durerà altri cinque anni e dovrà portare alla rinascita di Reggio Calabria. In basso il VIDEO del momento.