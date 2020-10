Reggio Calabria, presentato il vicesindaco Tonino Perna. Falcomatà: “il professore interpreta al meglio il ruolo che gli ho affidato” [FOTO]

29 Ottobre 2020 11:55

Reggio Calabria, il sindaco Giuseppe Falcomatà presenta il vicensindaco Tonino Perna

“Il professore Tonino Perna interpreta al meglio il ruolo che gli ho affidato, di una citta’ inserita nell’area dello Stretto che vuole essere protagonista di uno sviluppo concreto e protesa verso il Mediterraneo“. Queste le parole del sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, nel giorno della presentazione del Vicesindaco Tonino Perna. “A Tonino Perna – ha aggiunto – ho affidato delle deleghe ben precise anche in considerazione delle sue grandi competenze, si occupera’ di Area dello Stretto, Citta’ metropolitana, Innovazione sociale, Smart city, Parchi urbani, Partecipazione e cittadinanza attiva, Identita’ territoriale. Nei giorni scorsi – ha concluso – avevo anticipato che sarebbe stata una figura esterna che fungesse anche da raccordo con il mondo delle associazioni e che rafforzasse ulteriormente e ci facesse riscoprire il nostro senso di appartenenza“.

Reggio Calabria, le prime dichiarazioni del Vicesindaco Tonino Perna

“Spesso le notizie più importanti arrivano quando meno te lo aspetti. Ringrazio il sindaco per avermi indicato come vicesindaco, è stata una scelta difficile per me, anche dal punto di vista personale, ci sono molte aspettative e devo dire che in un certo senso questo mi spaventa un po’. Ma ho notato un reale cambiamento, attorno a noi si è formata una squadra e questo mi incoraggia ad affrontare con impegno questo incarico“. Queste le prime parole rilasciale dal Prof. Tonino Perna dopo la nomina di Vicesindaco. “Poteva essere un giorno bello – ha aggiunto – ma l’emergenza Covid ci mette di fronte ad una realtà che non potevamo immaginare un anno fa. Occorre dare subito sostegno alle nostre rappresentanze economiche e commerciali del territorio. La cooperazione con tutti gli attori istituzionali e sociali e soprattutto con la solidarietà tra cittadini potrà aiutarci. Con il sindaco abbiamo avviato una interlocuzione dal mese di luglio e a chi scherza sulla nostra differenza di età – ha concluso Perna – dico che siamo perfettamente complementari, lui ha 37 anni io 73“.

Chi è Tonino Perna

Il Prof. Tonino Perna è nato a Reggio Calabria il 28/01/1947 e si è Laureato in Scienze Politiche – Indirizzo Politico Sociale presso l’Università degli Studi di Messina con votazione di 110/110 e Lode. Sino a qualche anno fa era Professore ordinario di Sociologia Economica presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Messina e docente di Istituzioni di Economia presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, ora è Professore emerito di sociologia economica presso l’Università degli studi di Messina. Perna nel novembre 2013 è stato nominato assessore nel Città Metropolitana di Messina nella Giunta guidata da Renato Accorinti. Tra le sue deleghe Cultura, Sviluppo Economico e Turismo, Politiche Giovanili e Decentramento. Il Prof. Perna, economista e sociologo, è stato presidente del Parco Nazionale dell’Aspromonte ed è autore e co-autore di diversi saggi su questioni economiche e di sviluppo sccio-culturale.