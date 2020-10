Reggio Calabria, al Teatro Cilea iniziate le preselezioni della Coppa del Mondo del Panettone: presenti i migliori pasticceri del Sud Italia [FOTO E VIDEO]

31 Ottobre 2020 15:39

La città di Reggio Calabria è stata scelta come sede del primo appuntamento: la finale si terrà l’anno prossimo a Lugano

E’ andato in scena questa mattina il primo evento delle preselezioni della Coppa del Mondo del Panettone, il concorso internazionale sul lievitato per eccellenza. La città di Reggio Calabria è stata selezionata come sede ufficiale delle Selezioni Italiane Sud. Trenta i pasticceri che hanno partecipato alla gara, provenienti da Calabria, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Sardegna e Sicilia. Il tanto atteso appuntamento del concorso si è tenuto presso il Teatro Francesco Cilea, in collaborazione con la Conpait (Confederazione Pasticceri Italiani) Calabria, persona di riferimento è Angelo Musolino, che ne è il presidente. A valutare e dare i risultati finali è una giuria formata da grandi professionisti nel mondo della pasticceria e ristorazione, i vincitori parteciperanno alla Coppa del Mondo che si terrà nel novembre 2021 a Lugano. Anche in giuria sono presenti alcuni professionisti calabresi: Rocco Scutellà, Maestro pasticcere Ampi e titolare della Pasticceria Scutellà di Reggio Calabria, e Giovanna Russi, scrittrice, giornalista e blogger gastronomica, vincitrice del premio Miglior sommelier Calabria 2011. “Devo dire complimenti per l’organizzazione e soprattutto bravi ai pasticcieri del Sud Italia, c’è veramente gente in gamba”, ha sottolineato ai nostri microfoni il Maestro Pasticcere e Patron della manifestazione Giuseppe Piffaretti. Di seguito il link con il VIDEO dell’intervista. L’evento comunque, nel rispetto delle normative di sicurezza, è stato svolto in assenza di pubblico. In alto però le FOTO di StrettoWeb aiuteranno a rivivere quei momenti, mentre le valutazioni da parte dei giurati saranno pubblicate sui canali social ufficiali della Coppa del Mondo del Panettone.