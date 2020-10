Reggio Calabria piange la prof.ssa Pierina Caltabiano: “la scuola reggina perde una figura di educatrice al servizio di intere generazioni di studenti”

16 Ottobre 2020 11:12

Reggio Calabria piange la prof.ssa Pierina Caltabiano: “la scuola reggina perde una figura di educatrice molto stimata dai colleghi al servizio di intere generazioni di studenti”

“La scuola reggina perde un’altra figura di educatrice molto stimata dai colleghi al servizio di intere generazioni di studenti. La prof.ssa Pierina Caltabiano, già dirigente della scuola Media “Galileo Galilei di Reggio Calabria è stata apprezzata per le sue capacità professionali, comunicative, di ascolto ma anche per la sua grande umanità”. E’ quanto afferma Lilly Manganaro, già Dirigente Scolastico I.C. “Carducci-V. da Feltre” Reggio Calabria. “Fin dai tempi in cui era funzionaria del Ministero di Grazia e Giustizia, dove aveva iniziato la sua carriera lavorativa al servizio dei minori, il suo stile è stato sempre caratterizzato da una autentica passione per l’educazione che si è successivamente dispiegata nel mondo della scuola prima come insegnante e poi come dirigente. La scomparsa della Caltabiano è certamente un altro duro colpo per la scuola reggina che si aggiunge ad altre preziose perdite che hanno scandito finora questo 2020, ma crediamo che il modo migliore per rendere loro omaggio sia quello di continuare l’impegno nei confronti delle nuove generazioni, facendo tesoro dei loro insegnamenti e del loro esempio”, conclude.