Reggio Calabria, perdita d’acqua in pieno centro: sprofonda il marciapiede, pericolo per i pedoni [VIDEO]

30 Ottobre 2020 15:35

Il video girato da un lettore di StrettoWeb mostra la situazione di pericolo

Un fiume d’acqua scorre costantemente in una via del centro storico di Reggio Calabria. Accade precisamente in Via Fata Morgana, qualche traversa poco sopra il Corso Garibaldi. Il canale ha danneggiato anche il marciapiede, ormai sprofondato in diversi punti, e mette a serio rischio l’incolumità delle persone che passano da quel punto. In basso il link del VIDEO girato da un lettore di StrettoWeb che testimonia la situazione.

