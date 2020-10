Reggio Calabria, Pentimele, Archi e Gallico sommerse dai rifiuti: nessuno passa a svuotare i mastelli da settimane, il disastro del porta a porta continua [FOTO]

11 Ottobre 2020 15:39

Reggio Calabria, le foto dell’emergenza rifiuti scattate stamattina a Pentimele, Archi e Gallico Marina: la situazione è drammatica

L’emergenza rifiuti in cui Reggio Calabria è piombata ormai da anni, continua ad aggravarsi in questi ultimi giorni. In modo particolare nei quartieri della periferia nord della città, e nello specifico a Pentimele, Archi e Gallico Marina, nessuno passa a svuotare i mastelli da settimane. Ad ogni portone si possono osservare enormi cumuli di spazzatura, come possiamo osservare nelle immagini a corredo dell’articolo. È il disastro del porta a porta, un metodo che continua a non funzionare per come è stato organizzato, come ampiamente prevedibile e previsto nel corso degli anni. La città attende con ansia che il sindaco Falcomatà, appena rieletto, mantenga gli impegni presi in campagna elettorale quando ha annunciato l’installazione di cassonetti stradali per la raccolta differenziata e indifferenziata in varie zone della città.