Reggio Calabria, Pazzano e La Strada: “Falcomatà ci dimostri che la città non si è sbagliata”

6 Ottobre 2020 15:09

Reggio Calabria, inizia una nuova sfida per Saverio Pazzano da consigliere comunale

Ha rifiutato alcun tipo apparentamento con il centrosinistra in occasione del ballottaggio, salvo poi affermare chiaramente il proprio appoggio al candidato Giuseppe Falcomatà. Il giorno dopo lo spoglio, Saverio Pazzano scrive un messaggio sui social: “Non una nuova squadra, non un pannicello caldo, ma un campo nuovo in cui giocare una nuova partita. O tra un anno saremo punto e a capo. Noi siamo stati responsabili per Reggio. Adesso il Sindaco dimostri che Reggio non si è sbagliata ancora”. A queste parole seguono quelle della lista La Strada: “siamo stati liberi e coerenti. E i numeri parlano chiaro: siamo stati decisivi. Per la città, per Reggio, per la Costituzione. Ora il Sindaco dimostri subito di avere capito la lezione, e non a slogan… Prima ancora di parlare di squadre serve un campo nuovo in cui giocare: Audit pubblico sul debito e recupero dei milioni di euro indebitamente pagati dai reggini a Sorical. Iniziamo da qui, stavolta per cambiare davvero”.