Reggio Calabria: la panchina degli innamorati è l’ultima trovata dell’Associazione Culturale Incontriamoci Sempre

27 Ottobre 2020 22:40

Reggio Calabria: la panchina degli innamorati è l’ultima geniale trovata dell’Associazione Culturale Incontriamoci Sempre, nella splendida location della stazione ferroviaria di S.Caterina

“La panchina degli innamorati è l’ultima geniale trovata dell’Associazione Culturale Incontriamoci Sempre –scrive in una nota il direttivo- nella splendida location della stazione ferroviaria di S.Caterina. Proprio all’ingresso della stessa è stata istallata un’elegante panchina, circondata dal verde, e con vicino un logo in ceramica che rappresenta una magnifica Rosa Rossa: è il posto ideale per una coppia di innamorati che, con accanto la meravigliosa libreria da cui attingere uno dei libri gratuiti a disposizione, possono trascorrere in serenità un felice momento di condivisione, in attesa del treno. Abbinare amore e cultura in questo momento, nell’elegante stazione di S Caterina, serve a rasserenare gli animi, proprio nel momento più difficile della nostra storia recente”, conclude la nota.