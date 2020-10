9 Ottobre 2020 18:59

Reggio Calabria: Gianmarco Oliveri nuovo coordinatore provinciale della Città Metropolitana di Italia Viva. Chiriatti: “una nomina meritocratica che arriva direttamente dal nostro Presidente Nazionale on. Ettore Rosato”

“Diamo il benvenuto, come nuovo coordinatore provinciale della Città Metropolitana di Reggio Calabria, al dott. Gianmarco Oliveri, che andrà a rinforzare la squadra già formata, oltre che dalla sottoscritta, dall’avv. Antonino Nocera e dalla dott.ssa Cristina Arfuso (coordinatori cittadini Italia Viva di Reggio Calabria), dal dott. Giuseppe Varacalli e dall’avv. Antonella Irtolo (membri dell’Assemblea nazionale Italia Viva per la provincia di Reggio Calabria). Gianmarco, specializzato in Marketing alla LUISS Guido Carli di Roma, amministratore di una società di consulenza in comunicazione e attualmente Istruttore Amministrativo presso il Comune di Rosarno, ha avuto modo di far valere la sua passione per la politica e il suo impegno a favore di Italia Viva sin dal giorno successivo alla prima Assemblea nazionale tenutasi a febbraio”. E’ quanto scrive in una nota la dott.ssa Lidia Chiriatti, Coordinatrice provinciale di Reggio Calabria. “È stato molto prezioso soprattutto nel periodo di campagna elettorale, a cui si è dedicato con sacrificio e abnegazione. Una nomina meritocratica che arriva direttamente dal nostro Presidente Nazionale on. Ettore Rosato, che ringrazio per il costante supporto e interesse che manifesta quotidianamente per il nostro territorio. Sono sicura che Gianmarco sarà un punto di forza e non potrà far altro che contribuire alla crescita del partito nella nostra area metropolitana e in tutta la Regione”, conclude.