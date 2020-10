Reggio Calabria, nuovo caso positivo al Liceo Da Vinci: un’altra classe in quarantena, mentre sono tutti negativi i compagni del primo caso: “nessun contagio a scuola, casi esterni. Il protocollo funziona” [DETTAGLI]

5 Ottobre 2020 15:55

Reggio Calabria, così come da protocollo l’intera classe è stata messa in quarantena e la scuola ha prontamente provveduto ad inviare all’ASP i contatti

Dopo il primo caso di positività di un ragazzo del Liceo Vinci di Reggio Calabria emerso la scorsa settimana, arriva oggi la conferma di un secondo caso di un ragazzo della 4ªL. Così come da protocollo l’intera classe è stata messa in quarantena e la scuola ha prontamente provveduto ad inviare all’ASP i contatti di tutti i compagni per procedere con i dovuti controlli come da protocollo. La scuola ha provveduto a contattare i genitori dei ragazzi per tranquillizzare le famiglie rispetto a una situazione assolutamente in linea con quanto previsto dai protocolli. La scuola sta seguendo con scrupolosità tutte le misure di prevenzione e invita tutte le famiglie a mantenere la calma perchè da questo momento sarà l’ASP stessa a contatterà direttamente i familiari dei ragazzi e tracciare i contatti per stabilire se fare o meno i tamponi agli altri alunni. Successivamente sarà la stessa ASP a contattare la scuola e fornire i risultati. I docenti non verranno sottoposti a quarantena perchè, come da protocollo, hanno osservato i 2 metri di distanza e utilizzato le mascherine quindi potranno regolarmente svolgere le loro lezioni in piena sicurezza.

Su 2 mila studenti al Liceo Vinci di Reggio Calabria, solo 2 classi sono in quarantena proprio per la rigorosità nel rispetto delle regole: per tutti gli altri, quindi circa 1.950 studenti, le lezioni continuano normalmente. Nel frattempo sono arrivati i risultati dei tamponi dei ragazzi dell’altra classe che hanno confermato la negatività di tutti i compagni del primo caso positivo, e potranno subito interrompere la quarantena e tornare in classe non appena arriverà la conferma della negatività col secondo tampone.

La Preside Giuseppina Princi inviata i genitori a “mantenere la calma perchè la situazione è sotto controllo e la scuola sta rispettando tutti i protocolli previsti. I due casi riscontrati fino ad ora sono tutti e due “esterni”, cioè tracciati dall’ASP a seguito di verifiche in alcuni nuclei familiari in cui già si erano verificati altri casi di Coronavirus, quindi il contagio non si è verificato a scuola“.