Reggio Calabria: nuovi contagi a Marina di Gioiosa Ionica, “chiuse le scuole Enrico Rodinó e Peppino Brugnano”

21 Ottobre 2020 06:36

Marina di Gioiosa Ionica: tre casi di positività al covid-19 tra i residenti, “nessuno dei quali presenta condizioni preoccupanti”

“Nelle scorse ore si sono registrati tre casi di positività al covid-19 tra i nostri concittadini, nessuno dei quali presenta condizioni preoccupanti“: lo rende noto l’amministrazione comunale di Marina di Gioiosa Ionica.

“Tutti hanno dimostrato un comportamento responsabile e stiamo assumendo tutti i provvedimenti necessari al fine di evitare il diffondersi del virus.

Per ragioni precauzionali si è sospesa l’attività didattica presso i plessi scolastici “Enrico Rodinó” e “Peppino Brugnano“.

In questo momento particolare siamo tutti chiamati a prestare la massima attenzione alle regole di igiene ed a manifestare solidarietà e comprensione ai nostri concittadini soggetti all’attacco del virus.

Ringraziamo i carabinieri di Marina di Gioiosa Ionica per la loro preziosa collaborazione.”