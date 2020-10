Reggio Calabria, Nesci: “Piero Italiano sarà il commissario cittadino del Circolo Fdi a Delianuova”

27 Ottobre 2020 16:31

Reggio Calabria, Nesci: “continua senza sosta il percorso di crescita del partito, anche in un contesto non molto favorevole, per via della pandemia Covid”

“Buon lavoro a Piero Italiano, sarà il commissario cittadino del Circolo Fdi a Delianuova. Continua senza sosta il percorso di crescita

del partito, anche in un contesto non molto favorevole, per via della pandemia Covid. Ma è troppo importante creare un contenitore politico dentro al quale attivare programmi e percorsi dal basso, per la crescita dei territori. Soprattutto quelli dell’area Metropolitana. Il partito si sta preparando alla sfida delle elezioni del Consiglio Metropolitano, seppur elezioni di secondo grado, attraverso un confronto tra amministratori e gruppo dirigente di Fdi”. E’ quanto afferma in una nota Denis Nesci, Commissario provinciale Fratelli d’Italia