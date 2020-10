Gravissimo lutto per la provincia di Reggio Calabria per la morte della 22enne Raffaella Cordì, deceduta in un terribile incidente stradale [DETTAGLI]

4 Ottobre 2020 17:29

Gravissimo incidente ieri nell’hinterland di Venezia: morta una giovane reggina

Un drammatico incidente si è verificato ieri sulla strada che da Marano conduce a Mira, nell’hinterland di Venezia: il violento scontro è avvenuto tra un’auto e un bus, e probabilmente è stato determinato dal maltempo. La pioggia, infatti, ha reso scivoloso l’asfalto. La giovane a bordo dell’auto è morta sul colpo: si chiama Raffaella Cordì, appena 22 anni, della Piana di Gioia Tauro (Reggio Calabria), e si era trasferita da poco a Venezia dove vive il fidanzato, Alex Melara, anche lui reggino di Palmi.

L’impatto è stato fatale per Raffaella e ha causato il ferimento dell’autista del bus e di altre persone che si trovavano a bordo di un’altra automobile coinvolta nel sinistro. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno dovuto estrarre il conducente del bus, i soccorritori del 118 che hanno preso in carico i feriti ma non hanno potuto fare altro che accertare il decesso della giovanissime reggina.