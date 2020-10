Reggio Calabria, Minicuci: “invito Falcomatà a rinviare elezioni Consiglio Metropolitano”

22 Ottobre 2020 11:04

Reggio Calabria, la nota di Antonino Minicuci consigliere comunale ed ex candidato sindaco

“Il sindaco Giuseppe Falcomatà ha fissato per domenica 29 novembre la convocazione dei Comizi elettorali per le elezioni del Consiglio Metropolitano della Città Metropolitana di Reggio Calabria”. Lo afferma in una nota il consigliere comunale ed ex candidato sindaco Antonino Minicuci.

“I componenti del Consiglio metropolitano -si legge nel Decreto- sono eletti dai Sindaci e dai Consiglieri comunali dei Comuni della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Sono eleggibili a Consigliere metropolitano i Sindaci ed i Consiglieri comunali in carica nei Comuni della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Antonino Minicuci, già candidato a sindaco di Reggio Calabria e attuale consigliere comunale, invita l’amministrazione comunale a spostare la linea temporale dei Comizi elettorali utili a eleggere il nuovo Consiglio Metropolitano permettendo così a tutti i comuni di partecipare”.

“Complici le elezioni comunali che si terranno soltanto una settimana prima, il 22 e il 23 novembre, i comuni di Siderno e Delianuova saranno impossibilitati ad avere una partecipazione all’interno dei Comizi elettorali il prossimo 29 novembre. Siderno, in particolare, è il terzo centro più grande della provincia di Reggio Calabria e merita considerazione al pari di Delianuova e tutti gli altri comuni metropolitani. Appare evidente l’ingiustizia di un atto che impedisce a due cittadine importanti del nostro territorio di essere presenti con i propri rappresentanti alle elezioni del Consiglio Metropolitano. Per queste ragioni -sottolinea Minicuci- invito il sindaco Falcomatà a rivedere la data delle elezioni, spostandola dal 29 novembre e dando così la possibilità a tutti i comuni della provincia di partecipare democraticamente alle elezioni”.