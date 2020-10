Reggio Calabria, Minicuci sul “Caso Miramare”: “legge uguale per tutti, sentenza in tempi brevi”

10 Ottobre 2020 17:48

Reggio Calabria, Minicuci sul “Caso Miramare”: “è un tema delicato sul quale, per evitare strumentalizzazioni, non sono mai intervenuto per rispetto di tutti gli interessati”

“La Giustizia, intesa nel suo significato più ampio e alto, è da sempre uno dei baluardi che regola la vita di tutti noi. Sapere che le regole valgono allo stesso modo per ogni cittadino, senza differenza alcuna, rappresenta il massimo della garanzia in termini di legalità ed onestà. Nelle ultime settimane, sia durante la campagna elettorale che nei giorni immediatamente successivi alla rielezione di Giuseppe Falcomatà, si è parlato molto della vicenda relativa al ‘Caso Miramare’. E’ un tema delicato sul quale, per evitare strumentalizzazioni, non sono mai intervenuto per rispetto di tutti gli interessati, ovvero il Sindaco Falcomatà insieme a diversi ex Assessori appena rieletti al Consiglio Comunale”. Lo dichiara in una nota Antonino Minicuci, già candidato sindaco di Reggio Calabria per la coalizione di centrodestra.