Reggio Calabria, Milia è il Consigliere Comunale più votato e più giovane: “farò l’impossibile per garantire un’opposizione sana e decisa” [VIDEO INTERVISTA]

10 Ottobre 2020 13:08

Reggio Calabria, la gioia di Federico Milia per la nomina di Consigliere Comunale: nell’intervista il suo rapporto con Cannizzaro e Minicuci

“Sono molto emozionato per la proclamazione di oggi, è un orgoglio infinito per me. Farò l’impossibile per garantire un’opposizione sobria, sana e decisa”. Si è espresso così Federico Milia ai microfoni StrettoWeb. L’esponente di Forza Italia alle ultime elezioni amministrative di Reggio Calabria è stato il candidato Consigliere Comunale che ha raccolto più voti, oltre ad essere anche quello più giovane. “Con l’onorevole Cannizzaro ho già affrontato insieme tante battaglie”, di seguito la VIDEO INTERVISTA completa: