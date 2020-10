Reggio Calabria: alla Mediterranea il seminario on line su “L’agricoltura urbana in Europa: nuovi approcci ed esperienze”

20 Ottobre 2020 10:31

Per il ciclo di seminari on line “Open Green, il verde oltre lo schermo” promosso dalla Bi-blioteca di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, giovedì 22 ottobre ore 10:00, Lionella Scazzosi e Paola Branduini terranno un seminario on line su “L’agricoltura urbana in Europa: nuovi approcci ed esperienze”. La conversazione prenderà spunto da due re-centi volumi curati dalle relatrici, nei quali i temi dell’agricoltura urbana e del paesaggio rurale vengono affrontati alla luce di nuovi approcci metodologici e sulla base di un’attenta considera-zione delle più significative esperienze in atto in vari contesti europei. Sempre più, nelle nostre città, l’agricoltura conquista spazio sotto varie forme: parchi agricoli, or-ti urbani e periurbani, orti sociali e a gestione comunitaria, tetti verdi coltivati, giusto per citarne alcune. L’agricoltura urbana contribuisce a rivitalizzare aree abbandonate, offre spazi di socializ-zazione, diviene occasione di recupero dei luoghi e delle persone, migliora la qualità dell’ambiente, propone stili di vita più responsabili e sostenibili, reca nuove opportunità di reddito e promuove lo sviluppo locale. Al paesaggio rurale inoltre, soprattutto nelle aree prossime ai cen-tri urbani, si attribuiscono nuovi valori sociali e culturali che ne fanno un importante patrimonio per le comunità. I temi trattati nel seminario rivestono un interesse diffuso e richiedono un approccio multidisciplinare che oggi è terreno di confronto tra professionisti e ricercatori afferenti a vari settori scientifici.

NOTA DI PARTECIPAZIONE

Tutti i seminari del ciclo, della durata massima di due ore, avranno luogo sulla piattaforma Mi-crosoft Teams, in un Team dedicato (: – / : ).

Ai partecipanti con presenza registrata verrà rilasciato attestato utile per il conseguimento di CFU.