Reggio Calabria, il senatore accademico Mercuri: “da lunedì all’università Mediterranea le lezioni si terranno a distanza”

24 Ottobre 2020 19:36

Reggio Calabria: il senatore accademico Mercuri fa un punto della situazione dopo le adunanze del comitato regionale di coordinamento delle Università calabresi

“In seguito all’ultimo DPCM e all’Ordinanza Regionale, che ha come destinataria l’università, aggiornata alla data odierna è stato stabilito che da lunedì all’università Mediterranea le lezioni si terranno a distanza così come in tutti gli atenei Calabresi, ad esclusione che per gli studenti del primo anno (triennali e magistrali) che potranno continuare a seguire in presenza, restano aperti anche i laboratori e i corsi di dottorato e tirocinio”. E’ quanto afferma Marco Mercuri, Senatore Accademico dell’Università Mediteranea di Reggio Calabria e componente del CoRUC. “Nella giornata di ieri – prosegue– sono stato impegnato nelle due riunioni telematiche, tenutesi la prima alle ore 11 ed una seconda d’urgenza alle ore 17 a cui hanno partecipato i delegati del Presidente f.f. della Regione Calabria, l’assessore all’istruzione Prof. Savaglio ed il Direttore Generale del dipartimento tutela della salute Dottor Belcastro, assenti durante la riunione precedente”.