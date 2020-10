Reggio Calabria: Marco Cosentino è il nuovo presidente dell’Associazione Universitaria New Deal

20 Ottobre 2020 11:05

Reggio Calabria: l’associazione universitaria New Deal ha visto un cambio di vertice con il giovane Marco Cosentino che succede al presidente uscente Pietro Pecora

Nel corso dell’ultima settimana di Settembre, l’associazione universitaria New Deal ha visto un cambio di vertice con il giovane Marco Cosentino che succede al presidente uscente Pietro Pecora. “Sono molto entusiasta di questo nuovo incarico e non vedo l’ora di iniziare a lavorare con tutto il gruppo di ragazzi che mi ha dato fiducia. Il periodo che stiamo affrontando è molto particolare e delicato, viste le conseguenze dell’emergenza covid-19 e tutte le restrizioni emanate per contenere il contagio. Sono però certo che il nostro gruppo, grazie alla grinta che ci contraddistingue, farà un ottimo lavoro. Continueremo a far navigare l’associazione sulla stessa rotta intrapresa ormai tredici anni fa, quella del sostegno ad ogni studente universitario e della produzione di contenuti che siano da stimolo per le nuove generazioni.”

Queste le parole del nuovo presidente, che conclude ringraziando per il lavoro svolto, in un periodo difficile quale quello del lockdown, il presidente uscente Pietro Pecora.