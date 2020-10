Reggio Calabria, Marra (M.A.P.): “auguri al Sindaco Falcomatà sperando in una città migliore”

6 Ottobre 2020 10:00

Reggio Calabria, Marra (M.A.P.): “la lunga sfida tra il Sindaco uscente Giuseppe Falcomatà e lo sfidante del cdx Antonino Minicuci si è conclusa ieri pomeriggio con la netta vittoria di Falcomatà”

“Finalmente siamo arrivati al capolinea, la lunga sfida tra il Sindaco uscente Giuseppe Falcomatà e lo sfidante del cdx Antonino Minicuci si è conclusa ieri pomeriggio con la netta vittoria di Falcomatà. Oltre che fargli i migliori auguri per la riconferma, mi aspetto da lui una nuova fase per Reggio e le sue periferie anche perché dovrà dimostrare ai cittadini dopo aver respinto “Salvini a casa” che Reggio possa davvero uscire da questa situazione rifiuti insopportabile, possa avere le tasse “basse come al Nord Italia” ed avere servizi e strade efficienti, insomma la nostra città deve risollevarsi e avere un amministrazione comunale che non guardi i propri interessi personali ma pensi a creare veri posti di lavoro, incrementare il turismo e sapere gestire i servizi minimi indispensabili“. E’ quanto scrive in una nota il Presidente del Map e Consigliere Comunale di Platì, Pietro Marra. “Il Sindaco Falcomatà non dovrà fare lo stesso errore fatto nel 2014 quindi dovrà formare una “Giunta Comunale” valida ed avere attorno a sé persone capaci con le relative competenze che servono a tirarci fuori dal baratro in cui siamo finiti e dovrà farlo perché i cittadini chiedono questo anche dopo il fallimento del centro destra guidato da Minicuci , che è stato incapace di recepire il volere dei cittadini e in certe occasioni anche arrogante e disorganizzato già dai primi passi durante la formazione delle liste. Da Consigliere Comunale di Platì spero in un cambio di rotta rispetto la vecchia amministrazione e rimango a disposizione del Sindaco Falcomatà affinché insieme si possa lavorare per il bene della città quindi visto il settore di mia competenza, di poter avere subito un confronto per riorganizzare la Protezione Civile Comunale e il volontariato per non rimanere impreparati all’eventuale secondata ondata del Coronavirus o ancora peggio per le calamità naturali che non avvisano, visto anche l’arrivo della stagione invernale. Questo vale anche per il Comune di Platì all’interno della Città Metropolitana perché lo inviterò a presenziare durante qualche Consiglio Comunale per valutare insieme progetti da portare avanti”, conclude.