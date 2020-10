Reggio Calabria: lunedì la consegna ufficiale del nuovo stallo per il Car Sharing C’Entro da parte del Comune di Montebello Jonico ad ATAM

15 Ottobre 2020 16:11

Reggio Calabria: lunedì mattina, presso Delegazione Sala Biblioteca di Saline in Via Nazionale, si terrà la consegna ufficiale del nuovo stallo per il Car Sharing C’ENTRO da parte del Comune di Montebello Jonico ad ATAM

Lunedì mattina, 19 ottobre 2020 alle ore 10:00 presso Delegazione Sala Biblioteca di Saline in Via Nazionale si terrà la consegna ufficiale del nuovo stallo per il Car Sharing C’ENTRO da parte del Comune di Montebello Jonico ad ATAM.

All’evento parteciperanno: il Sindaco del Comune di Montebello Jonico, Maria Foti, per la Città Metropolitana di Reggio Calabria, il RUP, Antonio Romeo e per ATAM SpA, Francesco Perrelli, Amministratore Unico, e Viviana Fedele, Responsabile aziendale unità Risk Management e servizio Car Sharing. A seguire, l’inaugurazione del nuovo stallo che si trova sempre su via nazionale 500 metri più avanti (direzione Reggio verso Saline) accanto Chiesa di San Salvatore a Saline – Montebello Jonico.