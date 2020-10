Reggio Calabria, lettera al personale del Commissario Straordinario degli ospedali Riuniti: “la città ha riconosciuto il vostro lavoro, adesso vi chiedo un ulteriore sacrificio”

7 Ottobre 2020 21:30

Reggio Calabria, lettera al personale del Commissario Straordinario degli ospedali Riuniti: “oggi ci accingiamo ad affrontare la ripresa della pandemia, di cui nessuno può prevedere l’entità, e sempre in condizioni organizzative non ottimali”

Di seguito la lettera integrale al personale del Commissario Straordinario degli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria, Ing. Iole Fantozzi:

“Carissimi Tutti,

come già avete potuto notare, la pandemia da Covid-19, dopo l’attenuazione estiva, sta registrando un incremento costante, ancorchè contenuto, dei contagi nonchè la ripresa dei ricoveri ospedalieri degli infetti. Infatti, in Calabria, da un indice di trasmissione R0 pari a 0,52 del mese di maggio, siamo arrivati ad un Rt di 1,06 attuale. Forse sono state dimenticate troppo in fretta le dolorosissime immagini dei camion militari nelle notti di Bergamo, i volti sfatti dalla fatica di tanti Vostri Colleghi del Nord e, soprattutto, la scomparsa di tanti operatori sanitari che hanno contribuito a contrastare la pandemia. Personalmente Vi ho più volte espresso la mia gratitudine per lo straordinario ed encomiabile impegno profuso, soprattutto, in una situazione che risente di diverse carenze e le cui lacune sono state compensate dai Vostri sacrifici. La stessa Città di Reggio Calabria ha riconosciuto pubblicamente il Vostro lavoro. Oggi ci accingiamo ad affrontare la ripresa della pandemia, di cui nessuno può prevedere l’entità, e sempre in condizioni organizzative non ottimali.