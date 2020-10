Reggio Calabria: la presentazione del libro “L’ultimo drago d’Aspromonte” di Gioacchino Criaco si svolgerà in diretta facebook

23 Ottobre 2020 09:24

Il Circolo G. Calarco, nel rigoroso rispetto delle disposizioni del recente Dpcm, del Comune di Reggio Calabria e della Città Metropolitana che vietano lo svolgimento di tutte le manifestazioni culturali nel territorio reggino, ha deciso quindi di annullare l’ incontro in presenza e di effettuare solo la diretta facebook

Si informa che la presentazione del libro “L’ultimo drago d’Aspromonte” di Gioacchino Criaco, illustrazioni di Vincenzo Filosa, Rizzoli Lizard editore 2020 , prevista per Sabato 24 ottobre 2020 alle ore 18.00 nell’ambito della programmazione culturale del Circolo Guglielmo Calarco, si svolgerà solamente in diretta facebook sulla pagina del circolo. Il Circolo G. Calarco, nel rigoroso rispetto delle disposizioni del recente Dpcm , del Comune di Reggio Calabria e della Città Metropolitana che vietano lo svolgimento di tutte le manifestazioni culturali nel territorio reggino, ha deciso quindi di annullare l’ incontro in presenza e di effettuare solo la diretta facebook. Al fine di poter adeguare le modalità di svolgimento delle attività culturali già programmate nel nostro territorio, si chiede che l’Amministrazione Comunale e la Città Metropolitana vogliano cortesemente indicare espressamente i requisiti nel rispetto dei quali le realtà culturali possano svolgere gli eventi in programma e indicare quali siano le strutture pubbliche atte ad ospitare le manifestazioni culturali delle associazioni che svolgono tale attività.