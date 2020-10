Reggio Calabria, la lettera di Minicuci ai candidati del Centrodestra: “siamo a un passo dalla vittoria, facciamo l’ultimo sforzo per far rinascere la nostra città”

1 Ottobre 2020 18:00

Reggio Calabria, la lettera del candidato sindaco Antonino Minicuci

Il candidato a Sindaco di Reggio Calabria Antonino Minicuci ha inviato ai suoi candidati una lettera in vista del ballottaggio di domenica e lunedì. Nella lettera, che riportiamo integralmente, un invito all’ultimo sforzo richiesto anche ai candidati per spingere la coalizione alla vittoria:

“Carissimo/a

mi è sembrato doveroso, subito dopo la prima fase elettorale di rinnovo del Consiglio Comunale della

nostra Città, organizzare questo primo nostro incontro poiché intendo esprimere, a Te ed a tutti gli altri

candidati, il mio ringraziamento per l’impegno che hai profuso durante la campagna elettorale.

Sino a pochi mesi fa non avrei mai immaginato di potermi ritrovare candidato a Sindaco di Reggio. La

mia professione, il mio lavoro, mi avevano allontanato dalla mia Città dove ho vissuto la gioventù e la parte

più importante della mia vita ma, mio malgrado, ritrovandomi nella condizione di coloro che devono

lasciare gli affetti della propria terra per affermarsi in lidi lontani.

Ti confesso, comunque, che mai mi son sentito solo: anche a Genova ho rivisto tanti nostri

concittadini e con loro ho intessuto vere amicizie, forse rese più facili in quanto accomunati dal medesimo

destino.

Certo, mi sono affermato, ho ricoperto incarichi prestigiosi, ma nel cuore ho sempre avuto la nostra

terra e spesso, con gli amici, abbiamo riflettuto sul futuro di Reggio, abbandonata dai Suoi figli e martoriata

dal destino.

Ammetto, quindi, che la possibilità di ritornare nella mia terra d’origine e mettermi completamente a

disposizione di Reggio mi ha dato una nuova carica e reso enormemente orgoglioso.

Immagina, dunque, con quale positività di intenti ho accettato la sfida infischiandomene delle

rinunce, dal punto di vista professionale, alle quali andavo incontro.

In questo nuovo percorso ho avuto modo di conoscere Te e tutti S|.g] Gli amici candidati, facendosi

pian piano sempre più concreta la possibilità di raggiungere il traguardo, proprio grazie ad una squadra che

non ha avuto tentennamenti nel difendere me ed il mio poco conosciuto nome e passato.

Mi rendo conto delle difficoltà che hai dovuto superare, delle lunghe discussioni a mia difesa che hai

dovuto affrontare anche con i Tuoi amici, della strada in salita che hai dovuto percorrere a causa delle

clientele intessute dalla amministrazione in carica, a causa delle ignobili menzogne spacciate per verità ai

nostri concittadini, a causa del disinteresse della gente, ormai sfiduciata, alla risoluzione dei problemi

cittadini, ma tutto ciò non fa che aumentare la stima che ho in Te e nella squadra che si è formata in questo

mese.

Una squadra che ha lottato per la Sua Città ed ha creduto in me.

Grazie.

Vorrei non aggiungere nulla, ma qualcuno direbbe che sono uno che non sa fare politica, che questo

è il momento di spronare tutti all’ultimo sforzo.

E’ vero, ma non solo per questo Ti invito non mollare e restare in campo sino al ballottaggio.

Abbiamo fatto squadra, insieme abbiamo raggiunto un ottimo risultato, adesso dobbiamo fare un

ultimo sforzo per portare alla vittoria non solo me ma tutta la squadra, una squadra, oggi, capace di

combattere, una squadra, domani, capace di far rinascere la nostra Città.

Ancora grazie. Antonino Minicuci”.