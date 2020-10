Reggio Calabria, Klaus Davi: “una via per Stefano Cucchi? Sindaci pensassero ai martiri della ‘Ndrangheta”

7 Ottobre 2020 10:22

“Leggo che un sindaco calabrese ha dedicato una via alla memoria di Stefano Cucchi. Sono a decine i magistrati, i carabinieri i poliziotti i giornalisti morti per mano della mafie e nessuno li ricorda. Nessuno dedica loro vie. Non sono presenti nei libri di testo della scuola, vittime due volte del più rivoltante negazionismo istituzionale e storico. La ‘Ndrangheta, tutte le mafie, sono il grande tema rimosso della compagna elettorale appena conclusa. Ma su questo alcuni sindaci non si pronunciano ! Chissà come mai…”. Lo ha dichiarato Klaus Davi giornalista e massmediologo.