Reggio Calabria: per il lancio del suo libro Klaus Davi intepreterà un noto boss reggino in uno spot

9 Ottobre 2020 09:49

Reggio Calabria: per il lancio del suo libro Klaus Davi interpreterà un noto boss reggino in uno spot. Nel volume , a quanto si apprende, si parlerà anche del ‘killeraggio istituzionale’

Mancano pochi giorni all’arrivo in libreria della nuova fatica letteraria di Klaus Davi, giornalista e massmediologo. Il tema è rigorosamente top secret ma molti sono pronti a scommettere che ci sarà un capitolo dedicato ai ‘killeraggi istituzionali’. L’editore è la Piemme del colosso Mondadori , e per lanciare il nuovo volume il grande gruppo editoriale metterà in campo diverse leve del marketing. Di certo si sa solo che l’uscita del volume sarà sostenuta da una serie di spot diffusi a livello nazionale . In uno di essi, a quanto trapela, Klaus Davi vestirà perfino i panni di un boss reggino. A questo commercial ne seguiranno altri altrettanto provocatori, in uno dei quali dovrebbero essere anche raccontate le vicende della mancata elezione a consigliere comunale. Davi è autore di saggi politici pubblicati dai più importanti editori italiani come ‘Di qualcosa di sinistra’ (Marsilio) Porca Italia Garzanti (con la prefazione di Gian Antonio Stella firma storica del Corriere della Sera ), Fallocrazia (Rizzoli). Già programmate le ospitate nei programmi di massimo ascolto delle massime reti televisive nazionali.