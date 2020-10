Reggio Calabria, Klaus Davi: “nessun dialogo con Falcomatà, non mi hanno chiamato, faranno tutto in casa loro. Oggi è giorno di grande lutto”

15 Ottobre 2020 17:16

Reggio Calabria, le parole del massmediologo Klaus Davi

Il massmediologo Klaus Davi, a quanto risulta da diverse fonti, sarebbe stato contattato da due comuni calabresi per un incarico di tipo istituzionale. Contattato telefonicamente, il giornalista italo-svizzero non ha voluto commentare ‘oggi per tutti noi è un giorno di lutto per la tragica morte di Jole Santelli’ ha detto. Quello che è praticamente certo e che non ci sia nessun dialogo con la nuova maggioranza di Reggio Calabria a guida Falcomatà. La cosa appare evidente visto che il giornalista – escluso a sorpresa e dopo una clamorosa retromarcia della Commissione elettorale di Reggio dal consiglio comunale per 50 voti – e solo qualche ora fa indicato da un giornalista di peso come Sigfrido Ranucci capo della trasmissione Report (Rai Tre) una ‘risorsa irrinunciabile per la Calabria’ – non è stato neanche invitato agli ‘stati generali del Pd’. “Falcomatà non mi deve assolutamente nulla. Faranno tutto in casa ed è un loro diritto perché hanno vinto nettamente. Spero per loro che scelgano le persone giuste perché a loro, e a chi ha fatto certe scelte legittime per conto loro, l’opinione pubblica chiederà conto molto presto.”.