Reggio Calabria: tutto pronto per l’Italia Cup, la regata nazionale organizzata dal circolo velico [INFO e DETTAGLI]

5 Ottobre 2020 11:25

Reggio Calabria, tutto pronto per la regata nazionale “Italia Cup” organizzata dal circolo velico: si terrà sul lungomare di Gallico

Tutto pronto a Reggio per il via della ITALIA CUP, regata nazionale della classe Laser che si svolgerà dal 6 all’8 novembre 2020 e che assegnerà i titoli di campione italiano per gli over 16 laser 4.7 maschile e femminile e over 19 del Laser Radial. L’organizzazione è del Circolo Velico Reggio e tutta la Kermesse si terrà sul lungomare di Gallico con riferimento alla Baia dello Stretto e nello specchio d’acque antistante saranno collocati due campi di regata. L’ITALIA CUP ha il sostegno della Regione Calabria, della Città Metropolitana e della Autorità di Sistema Portuale ed è superfluo sottolineare come si tratti di un campionato particolare, come tutto lo Sport in questo 2020. La volontà di realizzarlo da parte della Federazione Italiana Vela, dei Circoli organizzatori e delle Istituzioni ha fatto si che venissero superati tutti i timori e i problemi legati all’emergenza sanitaria.

“Sarà un vero messaggio di ottimismo e di fiducia e per questo va un doveroso grazie agli organizzatori, alle istituzioni e a tutti i partecipanti – ha commentato il Consigliere Federale Fabio Colella – Dopo il periodo di inattività, poter rivedere in mare una flotta di imbarcazioni cosi importante e diffusa come la classe Laser, servirà a dare fiducia alla Città e alla Regione per un rapido ritorno alla normalità. Rivolgo un benvenuto a nome del Circolo Velico e di tutta la città ai regatanti che verranno da ogni parte dell’Italia, ai rappresentanti della FIV e della classe Laser”.

“Un particolare ringraziamento alla FIV per aver scelto la nostra città quale sede di un evento di così grande importanza – ha proseguito il Presidente Carlo Colella– e agli amici di Gallico, storico borgo marinaro, per la preziosa collaborazione. Antistante al Lungomare saranno posti due campi di regata e ben trecento sono le imbarcazioni previste. Grazie, anche al Presidente della regione Iole Santelli, che ha compreso il messaggio di ottimismo, e con il suo sostegno, potremo dare il benvenuto ai regatanti che verranno in Calabria e che, apprezzando i luoghi e l’ospitalità, siamo sicuri che ritorneranno nel futuro. Va ringraziata la Prefettura per aver coordinato tutti gli atti, al fine di garantire la sicurezza di tutti partecipanti e il regolare svolgimento dell’evento nazionale”.