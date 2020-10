Reggio Calabria, interrotta l’erogazione d’acqua dalla diga del Menta: divelta la rete del gas durante lavori di riparazione della condotta idrica

14 Ottobre 2020 19:53

Reggio Calabria, la nota della Sorical sul disservizio in diversi quartieri

E’ interrotta a Reggio Calabria l’erogazione dell’acquedotto Menta verso i serbatoi di Pellaro, Campoli e Nocille.

Nel pomeriggio una squadra operativa della Sorical, mentre stava procedendo alla riparazione di una perdita in via Loggia (frazione Pellaro), nel corso degli scavi è stata divelta la rete del gas. Il cantiere della Sorical è stato fermato per consentire all’impresa di manutenzione della rete gas di eseguire la riparazione. Sorical ha programmato per domani mattina alle ore 7 la ripresa dei lavori per la riparazione della perdita sulla rete idrica. Sempre nella giornata di domani dovrebbe essere riparato il tratto dell’acquedotto Menta verso il serbatoio Lazzaretto, atteso che solo nella giornata di oggi sono stati reperiti presso alcuni fornitori i pezzi speciali in ghisa che servono per la riparazione.