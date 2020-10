18 Ottobre 2020 18:08

Reggio Calabria, brutto incidente stradale pochi minuti fa sul vialeGalileo Galilei: due feriti, erano a bordo della moto coinvolta nel sinistro

Un terribile incidente stradale ha provocato il ferimento di due ragazzi oggi pomeriggio sul viale Galileo Galilei, nella zona Sud di Reggio Calabria tra lo stadio Granillo e il torrente Calopinace. Un’utilitaria e una motocicletta si sono scontrati in modo particolarmente violento in un incrocio: ad avere la peggio i due ragazzi che si trovavano a bordo della moto, entrambi trasportati d’urgenza in Ospedale dai soccorritori del 118. Uno dei due è in gravi condizioni.

Sul posto gli agenti della Polizia locale, che hanno transennato l’area e stanno effettuando i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell’incidente.