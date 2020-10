6 Ottobre 2020 00:03

Reggio Calabria, ennesimo rogo di spazzatura nella notte in pieno centro: le immagini in diretta

Un incendio di rifiuti sta divampando in questi minuti nel centro storico di Reggio Calabria, in via Sott’Argine Calopinace, tra Sant’Anna e piazza Carmine: sul posto i Vigili del Fuoco che stanno tentando di domare le fiamme. A fuoco cumuli di spazzatura abbandonati da molto tempo sul marciapiede. Una nube tossica si è alzata in cielo, costringendo i residenti a chiudere le finestre per evitare di respirare diossina.