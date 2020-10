19 Ottobre 2020 11:34

Reggio Calabria: gli Stati Generali della Città rinviati a data da destinarsi, in ottemperanza alle nuove disposizioni contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

In ottemperanza alle nuove disposizioni contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicato in queste ore, gli Stati Generali della Città, che avrebbero dovuto iniziare questo pomeriggio a Reggio Calabria, sono rinviati a data da destinarsi. Al momento, sono pervenute circa 250 richieste di intervento sulle cinque tematiche proposte dal programma delle giornate degli Stati Generali. Al fine di garantire a tutti l’opportunità di partecipare, nello spirito di condivisione promosso dal sindaco Giuseppe Falcomatà che ha ispirato la stessa iniziativa, si richiede di far giungere spunti e proposte (eventuali allegati non devono superare 1 MB), trasmettendo il contenuto del proprio intervento per iscritto, inviando una mail allo stesso indirizzo utilizzato per la prenotazione statigenerali@reggiocal.it. Tutti i contributi che perverranno saranno visionati, elaborati ed inseriti nell’ambito delle linee guida programmatiche per il governo del territorio nei prossimi anni.