Reggio Calabria: gli scout dell’Associazione Italiana Guide e Scout Cattolici d’Europa hanno ripreso le attività

8 Ottobre 2020

Anche gli scout dell’Associazione Italiana Guide e Scout Cattolici d’Europa del Reggio Calabria 11, nel quartiere periferico di San Gregorio, hanno nuovamente indossato lo zaino in spalla riprendendo le attività che avevano interrotto causa Covid. Una emergenza sanitaria giunta proprio nel momento in cui il gruppo stava allestendo le stanze delle varie branche. “Il lock down – ha detto la capo gruppo Marianna Maresca – ha causato problematiche non indifferenti al gruppo che si auto sostiene nelle spese gestionali della sede: difficoltà delle famiglie, perdita di lavoro, cassa integrazione, e necessità di attrezzarsi per mettere in sicurezza i locali secondo le disposizioni ministeriali che determinano complessità riflesse sulla sussistenza dello stesso”. Ma il gruppo superato il momento di difficoltà dovuto alla chiusura delle attività ha ricominciato ad incontrare i ragazzi e le ragazze. E cosi, piano piano, e con tutte le cautele e precauzioni previste dalla legge sono ripresi gli incontri e le attività. Questa estate le Coccinelle hanno fatto la loro Promessa, gli Esploratori e le Guide hanno fatto le loro uscite ed anche un mini campo estivo di 4 giorni. Ad agosto si è svolta anche un’uscita di interclan dei nostri Rover.

“Noi – continua Marianna Maresca – abbiamo ripreso le nostre attività, ma siamo ben consapevoli che quello che stiamo attraversando è un periodo storico difficile. Ma noi scout ci prodighiamo perché nessuno rimanga indietro, nessuna famiglia esclusa. Si vuole far crescere la passione per lo scoutismo che anima i ragazzi, quella passione che è energia vitale per i giovani che saranno gli uomini del domani, quel mondo che permette ai ragazzi di realizzare il sogno di giocare imparando a crescere. Facciamo questo con la passione scout che ci anima quotidianamente, grazie anche all’aiuto del Signore che ci segue ad ogni nostro passo, manifestandosi con la Divina Provvidenza che ci ha accompagnato sin dalla nascita del Gruppo ”.