A Reggio Calabria si celebra la giornata mondiale delle vittime della strada

21 Ottobre 2020 09:31

Reggio Calabria: la terza settimana di novembre si celebra la giornata mondiale delle vittime della strada

La terza settimana di novembre si celebra la giornata mondiale delle vittime della strada. Al fine di sensibilizzare la popolazione sul tema della sicurezza stradale si svolgerà in tutta Italia la manifestazione “3 Stelle in memoria delle vittime della strada” che porterà nelle piazze più importanti delle città italiane tre Stelle che serviranno da punto focale per lo scatto di una foto accompagnate dai motociclisti di Angeli in Moto, associazione nazionale di volontariato nata nel 2015 con l’obiettivo di distribuire farmaci salvavita presso coloro che sono impossibilitati a farlo personalmente o attraverso parenti in collaborazione con altre associazioni di volontariato (Aism, Aisla, ecc.). Le stelle partiranno da Roma il 17 ottobre; una attraverserà le piazze del Nord, un’altra le piazze del Sud. Il percorso si concluderà il 15 novembre con il rientro delle stelle a Roma.

Le foto scattate nelle piazze saranno poi proiettate in Campidoglio il giorno dedicato alle vittime della strada.

Le staffette saranno coordinate da Angeli in Moto e costituite da varie organizzazioni e motoclub che avranno aderito all’iniziativa.

Di seguito le principali città che verranno toccate dal percorso delle stelle.

Nord: Rieti, Terni, Perugia, Ancona, Rimini, Modena, Padova, Udine, Vicenza, Brescia, Bergamo, Milano, Biella, Torino, Alessandria, Genova, Firenze, Arezzo, Grosseto, Civitavecchia, Viterbo, Roma.

Sud: L’aquila, Pescara, Foggia, Bari, Matera, Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria, Messina, Palermo, Catania, Lamezia Terme, Salerno, Napoli, Frosinone, Latina, Roma.

Nella città di Reggio Calabria l’iniziativa sarà coordinata dalla neocostituita sezione locale di Ageli in Moto (attiva in città dallo scorso mese di maggio) che ne curerà il trasporto e la logistica.

L’appuntamento è per le ore 12,30 di Sabato 24 ottobre in piazza Duomo.

Alle ore 13,00 la staffetta ripartirà da Reggio Calabria per consegnare la stella ai motociclisti di Messina. Gli organizzatori gradiscono la presenza del sindaco.