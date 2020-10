Reggio Calabria, degrado di fronte alla Farmacia in Via Reggio Campi: una grossa fossa crea disagi ai residenti [FOTO E VIDEO]

6 Ottobre 2020 17:24

Reggio Calabria, fossa con fogna a cielo aperto: la disperazione dei cittadini

Situazione davvero al limite quella che devono sopportare i residenti in Via Reggio Campi II° Tronco. Ormai da diversi mesi al centro della strada, di fronte alla Farmacia e in prossimità di abitazioni e di altre attività commerciali, quindi molto frequentata dai cittadini di Reggio Calabria, è presente una fossa in cui si raccoglie la fogna proveniente da un tombino di una traversa privata. Oltre a liberare odori sgradevoli e portare la presenza di insetti e topi, rappresenta un pericolo per i guidatori di motorini o biciclette che si trovano ad attraversare quel punto della carreggiata. La buca infatti non è visibile la notte, chi non conosce quel tratto di strada può davvero correre un rischio. A nulla sono valse le segnalazioni dei cittadini in questi mesi, si spera però che questo messaggio possa arrivare a chi di competenza per risolvere questo grosso problema. Di seguito il VIDEO a testimonianza di quanto riportato.

Reggio Calabria, in Via Reggio Campi una grossa buca crea disagi al traffico [VIDEO]