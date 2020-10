Reggio Calabria, preoccupa il focolaio di Coronavirus nella tendopoli di San Ferdinando: positivo il 50% dei tamponi, continua lo screening nella zona rossa. Attenzione anche a Polistena [DETTAGLI]

16 Ottobre 2020 15:51

Coronavirus: 14 positivi su 30 tamponi nella tendopoli dei migranti di San Ferdinando

Quattordici migranti ospiti nella tendopoli di San Ferdinando sono risultati positivi al Covid-19 dopo l’effettuazione di 30 tamponi. A questi si devono aggiungere altri tre positivi tra gli operatori dell’Associazione Guardie Ambientali che gestiscono il campo. E’ stata la Prefettura di Reggio Calabria a confermare i dati sul primo screening effettuato nella tendopoli che adesso ospita almeno 260 migranti. Il dato viene ritenuto preoccupante perche’ sfiora una percentuale di positivi di quasi il 50% tra i migranti. La zona, su disposizione del prefetto Massimo Mariani – che poco fa insieme al Questore e ai Comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza ha effettuato un sopralluogo – e’ stata chiusa e sara’ quasi certamente dichiarata “zona rossa” come e’ avvenuto con il campo container di Contrada Testa dell’Acqua di Rosarno dove sono stati scoperti altri 20 positivi e come è successo anche nei comuni di Sinopoli e Sant’Eufemia d’Aspromonte. Tutta la zona e’ stata completamente isolata da un cordone di forze dell’ordine che garantiscono la sicurezza e, al tempo stesso, l’assistenza insieme a personale sanitario. I migranti e gli operatori sono asintomatici. Nelle prossime ore verranno effettuati altri tamponi. Altro comune attenzionato in queste ore e’ quello di Polistena dove si sono registrati nella giornata di oggi altri quattro positivi che si aggiungono ad un quinto individuato nei giorni scorsi.