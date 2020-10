Reggio Calabria, quando lo stile fa la differenza. L'”avversario politico” Fazio a Falcomatà: “sincere congratulazioni”

8 Ottobre 2020 16:00

Reggio Calabria, “complimenti sinceri da un avversario politico”: lo stile di Carlo Antonino Fazio che si congratula con il Sindaco Giuseppe Falcomatà per la vittoria alle elezioni

“Negli ultimi 6 anni, chi ha avuto modo di seguire le mie battaglie, personali e non, contro il Sindaco della città di Reggio Calabria, avrà potuto constatare quanto non sia mai stato morbido e non abbia mai arretrato di un cm nel contestare il suo operato. Ma, queste critiche venivano mosse sempre rispettando l’uomo, il padre di famiglia che è diventato e il dolore che ci accomuna, quello di aver perso il padre prematuramente”. Inizia così la lettera pubblicata sui social da Antonino Carlo Fazio, esponente di Fratelli d’Italia che si congratula con il Sindaco Giuseppe Falcomatà per la sua vittoria alle elezioni comunali. “MAI ho osato utilizzare termini come “belli capelli” o simili – continua Fazio – , ma nel mio attaccarlo ho sempre avuto massimo rispetto. Ecco perché, oggi, con la sincerità e l’onestà intellettuale che ho cercato sempre di dimostrare, sento di porgere le mie congratulazioni a Giuseppe Falcomatà, per aver vinto una gara che sembrava persa in partenza, scalando una montagna che sembrava insormontabile! Quelle che saranno le analisi e le discussioni all’interno del mio partito politico, verranno fatte a tempo debito, ma non posso esimermi dal congratularmi per una vittoria inaspettata”. “Caro Sindaco – conclude – , il mio operato di opposizione non cesserà di essere, continuerò ad attenzionare e mettere in evidenza le Sue possibili mancanze, ma mi auguro che abbia imparato qualcosa nei 6 anni trascorsi, perché Reggio Calabria merita tanto, sopratutto non merita anni come gli ultimi appena trascorsi. Complimenti sinceri. Un suo “avversario” politico, Antonino Carlo Fazio”.