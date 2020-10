30 Ottobre 2020 18:46

Reggio Calabria: appello al sindaco Falcomatà per un intervento straordinario di raccolta rifiuti in Via stradella Giuffrè traversa 14, in zona San Brunello

Di seguito l’appello al sindaco di Reggio Calabria per un intervento straordinario di raccolta rifiuti in Via stradella Giuffrè traversa 14, in zona San Brunello:

“Faccio un appello al sindaco Falcomatà per un intervento straordinario di raccolta rifiuti in Via stradella Giuffrè traversa 14, in zona San Brunello. Sono anni che vivo in questa zona e mai si era arrivati ad una tale condizione di degrado e di abbandono, la spazzatura ha quasi invaso la carreggiata ed è diventato difficile anche parcheggiare a causa del cattivo odore e degli insetti che circolano attorno alla ormai discarica che si è creata. Sono settimane che continuo a fare segnalazioni alla società di raccolta rifiuti, sottolineando il disagio che siamo costretti a vivere, segnalazioni che puntualmente non vengono prese in considerazione. A questo punto non mi resta che chiedere un intervento straordinario al Sindaco Falcomatà ed a tutta la nuova Amministrazione Comunale, sperando che anche questa segnalazione non venga cestinata”.

Antonietta Maria Altomonte