Reggio Calabria, Falcomatà presenta i membri della nuova Giunta. Angela Marcianò: “assenza totale di competenze specifiche, coraggio e lungimiranza”

24 Ottobre 2020 14:22

Falcomatà presenta i membri della nuova Giunta. Angela Marcianò: “niente di nuovo sotto il cielo di Reggio Calabria. Un mero scambio di figurine e deleghe accompagnato da un’assenza totale di competenze specifiche, coraggio e lungimiranza”

“Francamente resto basita. Dopo il “miracolo” della rielezione mi sarei aspettata uno scatto di orgoglio, un significativo cambio di passo, un impegno qualificato, costruttivo e rivoluzionario per la Città. Ed invece, ancora una volta, niente di nuovo sotto il cielo di Reggio Calabria“, è quanto afferma sul proprio profilo facebook, Angela Marcianò. “Un mero scambio di figurine e deleghe – sottolinea- accompagnato da un’ assenza totale di competenze specifiche, coraggio e lungimiranza. Mi auguro che l’opposizione in Consiglio comunale si renda conto dell’enorme responsabilità e del difficile impegno che ha il dovere di assumersi. Non è più solo una questione di Dignità ma di Sopravvivenza della nostra Città“, conclude Marcianò.