Reggio Calabria, Falcomatà: “venerdì comunico quali strade e piazze chiudo la sera, ma deve essere il Governo a prendersi la responsabilità. Noi non potremo far rispettare l’ordinanza” [VIDEO]

21 Ottobre 2020 16:08

Reggio Calabria, il sindaco Falcomatà ha effettuato una diretta facebook per chiarire alcuni punti dopo il Dpcm di qualche giorno fa

Il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà dopo l’ultimo Dpcm del Governo di qualche giorno fa, ha effettuato questo pomeriggio una diretta facebook sul suo profilo ufficiale, la prima di una lunga serie come annuncia lo stesso sindaco, in cui chiarisce alcuni punti ai cittadini.

Giuseppe Falcomatà ha affermato che venerdì comunicherà quali strade e piazze verranno chiuse la sera, perchè ricordiamo che nell’ultimo Dpcm il Premier Conte ha lasciato libertà ai sindaci di potere “agire” e chiudere vie o piazze in autonomia.

A tal proposito il sindaco ha affermato che la ci sarà la “chiusura al pubblico delle vie e delle piazze ogni giorno dalle 21, un “coprifuoco” quindi, e che sarà consentito il transito e non la sosta in aree e piazze. L’obiettivo del Governo è quello di evitare gli assembramenti e noi sindaci abbiamo preso una posizione chiara su questo Dpcm che scarica su noi sindaci la responsabilità di individuare le piazze da chiudere ma anche di effettuarne il controllo, noi abbiamo ribadito che non è compito nostro, l’ordine e la sicurezza pubblica non è un compito che si può demandare ai sindaci e abbiamo chiesto al Governo di assumersi la responsabilità sul rispetto di queste ordinanze”.