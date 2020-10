Reggio Calabria: venerdì evento di premiazione del concorso di Poesia “Fata Morgana”

7 Ottobre 2020 11:48

Reggio Calabria: Venerdì 23 ottobre ore 17,00 presso l’A Gourmet L’Accademia, si terrà la cerimonia di premiazione dei poeti vincitori delle due sezioni a concorso

Rizes, Associazione Culturale di Promozione del Territorio della Calabria, è lieta di presentare l’Evento di premiazione del concorso di Poesia “fatamorgana”, dedicato alla Fata del mare Nostrum che bagna Reggio e Messina. Il concorso nato durante il lockdown, aspira a divenire volano di Cultura e mano tesa verso le Culture che popolano e caratterizzano il nostro Paese. La partecipazione al concorso da parte di poeti di tutta Italia evidenzia la vocazione del premio e la riuscita dell’intento che sta alla base del progetto nato dentro i momenti più difficili della pandemia: essere voce dell’anima quella capace di superare steccati, barriere e pregiudizi perché mai come in quei momenti siamo stati messi dinanzi allo specchio soli con noi stessi. Venerdì 23 ottobre 2020 ore 17,00 presso l’A Gourmet L’Accademia in Largo Colombo, Reggio Calabria, si terrà la cerimonia di premiazione dei poeti vincitori delle due sezioni a concorso: la sezione in lingua e la sezione in vernacolo. Ci sarà anche un Premio Speciale Rizes attribuito ad una poesia in italiano e ad una in vernacolo. La Giuria è composta dall’Artista Angela Pellicanò, dalla Professoressa Maria Anna Lucia Dieni e dalla Giornalista Terri Boemi. Padrino d’eccezione della serata lo Chef e grande cultore dell’Arte e della Poesia, ambasciatore della calabresità nel mondo, Filippo Cogliandro. La realizzazione dei premi è stata curata dal laboratorio d’arte TECHNE’ Contemporary Art. La cerimonia seguirà tutte le prescrizioni della normativa antiCovid. Coloro che volessero partecipare inviino la loro richiesta alla mail rizes@tiscali.it. Sarà data conferma fino ad esaurimento posti disponibili.