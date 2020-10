“Ora o mai più: Reggio deve rinascere”, al Duomo l’evento di chiusura del Centro/Destra

1 Ottobre 2020 21:00

Reggio Calabria: venerdì 2 ottobre, a partire dalle 18.30, si terrà a Piazza Duomo l’evento di chiusura organizzato dalla coalizione di centrodestra a sostegno di Antonino Minicuci

Venerdi 2 settembre, a partire dalle 18.30, si terrà a Piazza Duomo a Reggio Calabria, l’evento di chiusura organizzato dalla coalizione di centrodestra a sostegno di Antonino Minicuci. In vista del turno di ballottaggio alle elezioni comunali, con appuntamento alle urne previsto per il 4 e 5 ottobre, Antonino Minicuci e tutta la coalizione di centrodestra chiudono la campagna elettorale nel cuore di Reggio Calabria, con una chiusura in grande stile. Previsto l’intervento dei principali esponenti politici dei partiti nazionali e del candidato sindaco Antonino Minicuci.