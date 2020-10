Reggio Calabria: esposto alla Procura della Repubblica sull’emergenza rifiuti a San Gregorio

20 Ottobre 2020 17:24

Reggio Calabria: esposto alla Procura della Repubblica sull’emergenza rifiuti e roghi tossici che attanaglia il quartiere di San Gregorio

“Noi soci fondatori del Comitato San Gregorio – scrivono in una nota- per la salvaguardia del territorio e la tutela del diritto alla salute #iovivosangregorio, forti delle centinaia di adesioni raccolte – a testimonianza del comune sentimento di preoccupazione dei cittadini tutti – abbiamo formalizzato oggi, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, l’esposto sull’emergenza rifiuti e roghi tossici che attanaglia il quartiere. È nostro fermo intendimento non demordere fino alla risoluzione del problema, che garantirà, finalmente!, alle famiglie del quartiere il diritto alla salute e alla salvaguardia del territorio. Al di là degli eventuali profili penali delle note vicende relative all’abbandono e allo smaltimento illecito dei rifiuti, chiediamo agli Enti territoriali competenti di attuare nell’immediatezza una rimozione straordinaria e la bonifica del quartiere. Chiediamo inoltre di volere adottare alcune utili misure di prevenzione, come ad esempio l’installazione di telecamere di videosorveglianza con relativa segnaletica da apporre nelle aree nevralgiche e il presidio delle forze dell’ordine. Sarebbe opportuno anche avviare, in collaborazione con le aziende sanitarie e le università, alcune indagini epidemiologiche che comincino ad acclarare quali siano state, finora, le conseguenze di questo degrado ambientale sulla salute dei residenti. Noi assicuriamo il nostro impegno a supporto della pubblica amministrazione, ma preannunciamo che non desisteremo fino alla fattiva risoluzione del gravissimo problema: la nostra incapacità di arrenderci a simili brutture sarà la nostra forza”, conclude la nota.