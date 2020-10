Reggio Calabria: Enzo Marra eletto presidente del Consiglio, decisivo il voto di Saverio Pazzano [FOTO]

26 Ottobre 2020 13:38

Reggio Calabria: Enzo Marra eletto presidente del Consiglio, decisivo il voto di Saverio Pazzano. Subentra al neo assessore Demetrio Delfino

E’ Enzo Marra il nuovo presidente del Consiglio Comunale di Reggio Calabria. L’esponente del Pd è passato in seconda votazione grazie al voto decisivo del consigliere Saverio Pazzano, già candidato a sindaco de “La Strada”. In prima battuta Marra non era riuscito a superare il quorum utile per essere eletto. Subentra al neo assessore Demetrio Delfino. Ricordiamo che il consiglio comunale si era aperto con la notifica di sospensione per la candidata a sindaco e adesso consigliera, Angela Marcianò.

Eletti anche i vicepresidenti Versace per la maggioranza e Caridi per l’opposizione ed i questori Novarro per la maggioranza e De Biasi per l’opposizione.